Verzekeraar: tonnen schade aan plezierboten door heftige voorjaarsstormen

De grootste schadegevallen zijn inmiddels wel gemeld, zegt Mesman. De fanatiekste watersporters hebben allang laten weten dat hun boot kapotte zeilen heeft of een geknakte mast. Of erger: zwaar beschadigd omdat de botenloods waar die in stond is ingestort. Mesman ziet nu de meldingen komen van botenbezitters die minder vaak bij hun jacht kijken. ,,Dat gaat nog wel door tot Pasen, denken we.’’

Op het droge

Komende week gaat de VerhalenArk van eigenaar Aad Peters in Zwartsluis het water uit, bij scheepswerf Geertman. De boot wordt gecheckt op eventuele schade aan de onderzijde, meldt Peters. Hoe het zit met aansprakelijkheid, daar wil hij niets over kwijt. Dat is het werk van de verzekeraar.

Gemeente Urk vindt zichzelf in elk geval geen veroorzaker van de chaos in de haven op 3 januari. In een memo, vijf dagen na de storm, stelt de gemeente: ,,Voor wat betreft de aansprakelijkheid gaan wij er vanuit dat deze volledig bij de eigenaar van het schip komt te liggen.’’ Dat was nog voordat de politie met de uitkomsten van het onderzoek kwam: er is in strafrechtelijke zin geen ‘dader’ aan te wijzen. Daarmee is het een zaak van verzekeraars onderling geworden over wie verantwoordelijk is.