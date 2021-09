Vijf basisscholen in Dronten kruipen onder een dak, nog twee locaties in beeld

Kindcentrum

Bedoeling is om een ‘kindcentrum’ te bouwen, in dit gebouw moet ook ruimte zijn voor voorschoolse educatie, kinderopvang, buitenschoolse opvang, een sportzaal en de GGD. De vraag is alleen nog waar dit kindcentrum moet komen.

De plannen bestaan al enkele jaren en liepen tot een jaar geleden stroef. Begin dit jaar stelde het college van Dronten 60.000 euro beschikbaar voor een onderzoek naar een geschikte plek. De locaties van het Ichthus College en het Almere College waren op dat moment in beeld. Deze middelbare scholen verhuizen op termijn misschien naar het stationsgebied. Ook werd gesproken over een plek aan de oostkant van het centrum.

,,We begonnen met acht of negen locaties, nu kijken we nog naar twee’’, zegt Van Amerongen. Er loopt nog onderzoek naar de afwikkeling van het verkeer en de veiligheid op deze locaties, vult hij aan. ,,Er zijn nog wat haken en ogen.’’ Ook is de gemeente druk in gesprek met de schoolbesturen.