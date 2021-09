Besmettingen vinden plaats bij zowel leerlingen als leerkrachten. Chantal Bos, woordvoerder van de stichting SchOOL: ,,Het is best vervelend om het schooljaar zo te moeten beginnen. We zouden heel graag een normaal schooljaar willen, zonder lesonderbrekingen of thuisonderwijs. Het is niet zo dat er een groter aantal leerlingen besmet is, maar zodra een leerling of docent besmet is, moet de hele groep naar huis.”