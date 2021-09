Zo'n 125 leerlingen van basisscholen in Lelystad zijn vanwege coronabesmettingen naar huis gestuurd. Dat laat de stichting SchOOL weten. Die stichting heeft op vijf van de twintig scholen in Lelystad te maken met een coronabesmetting, waardoor klassen naar huis gestuurd worden. Volgens de GGD is de situatie niet verontrustend.

Besmettingen vinden plaats bij zowel leerlingen als leerkrachten. Chantal Bos, woordvoerder van de stichting SchOOL: ,,Het is best vervelend om het schooljaar zo te moeten beginnen. We zouden heel graag een normaal schooljaar willen, zonder lesonderbrekingen of thuisonderwijs. Het is niet zo dat er een groter aantal leerlingen besmet is, maar zodra een leerling of docent besmet is, moet de hele groep naar huis.”

In het geval van de stichting SchOOL gaat het om rond de 125 leerlingen die in quarantaine moeten van de in totaal 4500. Na een besmetting moet een klas verplicht vijf tot tien dagen in quarantaine. Het voortgezet onderwijs krijgt meer privileges nu er steeds meer tieners gevaccineerd zijn, maar het basisonderwijs blijft hier nog bij achter. Kinderen tot 12 jaar worden nog niet gevaccineerd.

Vraagt veel

De scholengemeenschap volgt het protocol van de GGD. De dag nadat een kind in quarantaine is geplaatst, wordt gestart met thuisonderwijs. ,,Voor ouders die niet thuis zijn of thuis kunnen werken is het nog steeds ingewikkeld als hun kind naar huis moet. De leerling moet in quarantaine, maar het gezin formeel gezien niet. Voor ouders die buitenshuis moeten werken vraagt dat veel.”

De scholengemeenschap maakt zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs als er weer online les gevolgd moet worden. Er moet volgens de stichting een balans zijn tussen onderwijskwaliteit en het nemen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid om leerlingen naar huis te sturen om zo extra besmettingen te voorkomen.

Richtlijnen RIVM

Volgens Sven van der Burg, woordvoerder van de GGD is het logisch dat de besmettingen weer toenemen nu de scholen weer zijn begonnen: ,,Het virus gaat nog steeds rond door de samenleving, dus er zullen mensen positief zijn, ook op scholen. Men zit bij elkaar dus de kans op besmetting is een logisch en te verwachten effect. Het kan dus voorkomen dat als in een klas een kind positief is en dan moet een hele klas inderdaad in quarantaine. Dat zijn de richtlijnen vanuit het RIVM.”

De woordvoerder noemt het niet bijzonder dat 20 procent van de scholen van de scholengemeenschap te maken heeft met besmettingen. ,,Het is een heel divers beeld door de regio heen. In heel Flevoland hebben scholen in meer of mindere mate te kampen met besmettingen en dat is niet gek, want de klassen zitten vol.’’

,,Het is veel zorgelijker dat de vaccinatiegraad in Flevoland achterblijft. Nog maar 63 procent van de Flevolanders heeft zijn tweede vaccinatie gehad, wat negen procent is onder het landelijke gemiddelde.”

Er zijn volgens hem ook geen grote verschillen in besmettingen tussen het basis- en voortgezet onderwijs in Flevoland.

