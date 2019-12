Vijf bijna-ongelukken binnen een maand boven Lelystad Airport; per direct ‘eenrichtingsverkeer’

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoekt vijf bijna-ongelukken in het luchtruim boven Lelystad Airport. Daar kwamen in november vijf keer vliegtuigen te dicht bij elkaar in de buurt. Vanwege de ernstige incidenten wordt op Lelystad Airport per direct ‘eenrichtingsverkeer’ ingevoerd.

Vliegveld Lelystad heeft sinds 7 november een eigen luchtverkeersleiding, ter voorbereiding op de voorgenomen opening als luchthaven voor vakantievluchten. Sindsdien zijn er veel klachten van piloten over onduidelijkheden. In een maand tijd kreeg de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 97 meldingen van voorvallen waarbij de veiligheid in het geding was, meldt woordvoerder Fabian Paardekooper. Die variëren van klein tot zwaarder. Pas later wordt daar inhoudelijke informatie over gegeven.

Als de OVV incidenten onderzoekt worden die beschouwd als ‘echt ernstig’. Of de vijf voorvallen die nu onder het vergrootglas liggen te maken hebben met de start van de luchtverkeersleiding moet blijken uit het onderzoek, aldus een woordvoerster van de OVV. Dat gaat naar verwachting ongeveer een jaar duren.

Veel klachten

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) neemt direct maatregelen en heeft die afgestemd met de ILT. De vliegroutes boven Lelystad worden vanaf morgen veranderd in eenrichtingsverkeer. Kleine toestellen vertrekken nu in zuidelijke richting en komen vanaf de noordkant binnen. Alleen in uitzonderingsgevallen zoals slechter zicht mogen de piloten met toestemming van de luchtverkeersleiding ook via de zuidelijke route vliegen om te landen. De ligging en hoogte van de vliegroutes verandert niet.

Rust in de cockpit

Vanaf morgen hoeven vliegers ook minder informatie via de radiofrequentie te delen met de luchtverkeersleiders. Dat geeft volgens LVNL rust in de cockpit. In de eerste maand was er te veel communicatie tegelijk. Behalve dat piloten klagen over de veiligheid in de lucht, aldus LVNL, vinden ze ook dat ze via de radio te veel meldingen meekrijgen van alle activiteiten op de luchthaven. Over het opstarten van een motor bijvoorbeeld, het taxiën en uitzetten van de motor. Via de twee beschikbare radiofrequenties wordt zoveel gemeld dat het volgens piloten vaak zo druk is dat ze belangrijke mededelingen die voor hen bestemd waren niet meekrijgen. Ook kunnen ze zich zelf soms niet melden.

Alvast oefenen

Vliegveld Lelystad, geopend in 1973, wordt nu gebruikt voor klein zakelijk vliegverkeer, lestoestellen en hobbyvluchten. Het is de bedoeling dat Lelystad maximaal 45.000 vakantievluchten overneemt van Schiphol. Wanneer dat gebeurt is nog onduidelijk. Het ministerie van Infrastructuur hoopt dat de opening aanstaande is en laat daarom de luchtverkeersleiding alvast oefenen.