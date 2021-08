Visserijbedrijf op Urk compleet uitgebrand: brandende nylon visnetten zorgen voor dikke rook

Flevoland­se boswachter ruimt met team troep op in uiterwaar­den van Waal: ‘We willen het goede voorbeeld geven’

5 augustus Het is alweer een paar weken geleden dat de Maas en Waal overstroomden. Het water is inmiddels gezakt, maar nu liggen de uiterwaarden vol met plastic flessen, kratten, aanstekers; de hoeveelheid rotzooi is eindeloos. Boswachters en vrijwilligers uit Flevoland schieten hun collega's in Gelderland te hulp en beginnen vandaag met een grote opruimactie.