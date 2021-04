Vlag gaat niet uit bij horecaman Dennis uit Ens: ‘We lopen nu juist meer risico’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Daling nieuwe coronage­val­len in regio, nu nog maar twee ‘koplopers’

16:53 Het aantal coronagevallen in Oost-Nederland is ten opzichte van gisteren gedaald. Toen waren het er nog 661, vandaag ligt het aantal positieve tests op 532. Urk en Staphorst zijn de ‘koplopers’: daar is de situatie belabberd. Heerde en Elburg springen er juist positief uit.