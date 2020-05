Vliegtuig maakt noodlanding op Lelystad Airport

Walibi Holland opent poorten, maar is voorlopig niet bereikbaar met het OV

16:18 Hoewel Walibi Holland in Biddinghuizen vanaf komende maandag weer is geopend, is het attractiepark voorlopig niet bereikbaar met het openbaar vervoer. Buslijn 247, die normaliter op en neer pendelt tussen het treinstation van Harderwijk en Walibi, staat tot nader order stil.