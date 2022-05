Vliegtuig maakt noodlanding op Lelystad Airport

Volgens een woordvoerder van Lelystad Airport werkte de elektriciteit van het vliegtuigje niet goed meer, waardoor het landingsgestel niet uit wilde klappen: ,,Het vliegtuig heeft vervolgens een noodlanding in het gras moeten maken, in de hoop dat dit minder schade zou opleveren en een zachte landing zou veroorzaken.”

Het vliegveld is tijdelijk volgens protocol gesloten geweest. Het is op dit moment onbekend of het een particuliere vlucht is geweest of een vlucht van een vliegschool. Het vliegtuig is na controle van de baan afgereden zodat vluchten weer hervat konden worden.