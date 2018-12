Vliegverbod boven Oostvaardersplassen tijdens hertenjacht

Het vliegverbod geldt niet alleen voor de Oostvaardersplassen, maar ook voor naastgelegen gebieden als het Kotterbos. Tot een hoogte van 1500 voet (bijna 500 meter) mogen er geen vliegtuigjes, helikopters en drones vliegen. Het verbod geldt tot 18 december 17 uur.

Hertenjacht

Komende dagen begint Staatsbosbeheer met het afschieten van ruim 1800 edelherten. Het verzoek tot het instellen van een vliegverbod komt van de politie. ,,Dat hebben we gedaan omdat begonnen zal worden met het afschieten van herten”, zegt Daniëlle Friedeman van de politie Midden-Nederland. ,,De maatregel is puur bedoeld als voorbereiding op eventuele ordeverstoringen. We hopen natuurlijk dat het rustig blijft, maar mocht dat niet zo zijn dan willen we goed voorbereid zijn.”

Vorige week besloot de rechter dat Staatsbosbeheer mag beginnen met het afschieten van 1830 edelherten in de Oostvaardersplassen. Diverse natuurorganisaties hadden een rechtszaak aangespannen in een poging het afschot te voorkomen. In de loop van deze week wordt met de operatie begonnen. De klus gaat maanden duren, Staatsbosbeheer verwacht gemiddeld zo’n twintig herten per dag te schieten.

Evenwicht

Het afschot is volgens de provincie Flevoland nodig om de hertenpopulatie weer in evenwicht te brengen en te voorkomen dat er komende winter, net als vorig jaar, honderden herten sterven omdat er simpelweg te weinig voedsel is. Het vliegverbod boven de Oostvaardersplassen is een van de maatregelen die de politie neemt. Volgens politiewoordvoerder Friedeman zijn er zichtbare én onzichtbare maatregelen genomen. Welke dat zijn, wil ze niet zeggen. ,,Dat is niet verstandig. We willen mensen die eventueel iets willen gaan doen niet wijzer maken dan ze al zijn. We hebben ervoor gekozen er geen ruchtbaarheid te geven aan wat we precies doen.”

Het afgelopen jaar is er door activisten veelvuldig gedemonstreerd tegen het dierenleed in de Oostvaardersplassen. Daarbij kwam het soms tot confrontaties tussen demonstranten en handhavers. Minister Carola Schouten (Landbouw en Natuur) waarschuwde tegenstanders van het afschieten vrijdag dat zij geweld niet zal toestaan.

Kritiek op verbod

Er is ook kritiek op het instellen van een vliegverbod boven de Oostvaardersplassen. Journalistenvakbond NVJ gaat er werk van maken. ,,Dit klinkt als een maatregel om pers te beletten haar werk te doen”, zegt algemeen secretaris Thomas Bruning van de NVJ. ,,We gaan er achteraan. We zullen contact opnemen met Staatsbosbeheer en de politie. We willen de garantie dat de pers gewoon haar werk kan doen. Het afschieten van herten zal geen fraaie beelden opleveren, maar ook in dit geval moeten journalisten er in vrijheid over kunnen berichten.”