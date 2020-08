Voetbal in Flevoland: voor alle waanzinnige goals

De bal strak in de kruising, een knal van afstand of misschien zelfs een omhaal? Op het gloednieuwe platform Voetbal in Flevoland vind je ze vanaf september allemaal terug. De amateurs komen vanaf dan in aanmerking voor de ‘goal of the month’.

Niels Ros uit Lelystad is initiatiefnemer van Voetbal in Flevoland. Vertel Niels, hoe ben je op het idee gekomen?

,,Het is eigenlijk een beetje begonnen als grap. Ik heb zo’n vier jaar geleden een pagina op Facebook aangemaakt, dat was nog Voetbal in Lelystad. Ik deelde op die pagina al het voetbalnieuws uit Lelystad. Vorig jaar dacht ik: waarom trek ik het niet breder? Dat werd Voetbal in Flevoland. Op Instagram deelden we mooie acties, goals, reddingen, allemaal uit het amateurvoetbal. Nu wordt het steeds serieuzer en hebben we een platform opgericht.”

Wat gaat er op dat platform gebeuren?

,,We organiseren een verkiezing: the goal of the month. Via onze socials of de website kan iedereen zijn of haar doelpunt inzenden. Dat doelpunt moet gemaakt zijn bij de amateurs en in een competitie die onder de vlag van de KNVB wordt gespeeld. We hebben drie juryleden: Jay Hoft uit Almere, Wouter van der Velden uit Emmeloord en Casper Fennema uit Dronten. Zij hebben een stem, terwijl het publiek ook voor 25 procent een stem heeft.”

Die drie juryleden zijn dé voetbalkenners van Flevoland?

,,Haha, dat durf ik niet te zeggen. Deze drie mannen zijn wel iedere dag met voetbal bezig en ze komen uit de provincie. Dat hebben we expres gedaan. Er was veel animo om in de jury te komen, we hebben mensen teleur moeten stellen.”

Het gaat nu veel over doelpunten. Is er nog meer op het platform te vinden?

,,Je kunt op het platform ook teamgifjes laten maken, die te gebruiken zijn voor bijvoorbeeld Instagram en TikTok. Dat is wel een commercieel iets. Verder proberen we nog wat innovatieve dingen toe te voegen, maar dat is voor later. Eerst maar eens dit.”

Laat de doelpunten dus maar komen...

,,Dat lijkt mij ook! De winnaar krijgt een mooie trofee en een uniek shirt, zodat iedereen kan zien dat het om de ‘goal of the month’ gaat. Daarnaast proberen we nog wat andere prijzen toe te voegen, maar die houden we nog een beetje geheim. Ik zou zeggen: volg onze socials, dan kom je er vanzelf achter. Ik kijk uit naar alle doelpunten!”