Voetbalclub SV Lelystad gaat huurschuld afbetalen

Het botste een periode flink tussen Sportbedrijf Lelystad en de voetbalclub. Eerstgenoemde neemt onder andere het onderhoud van het sportcomplex voor zijn rekening, maar zag aan de andere kant dat betalen een lastig verhaal was. De huurschuld werd groter en groter, waardoor het Sportbedrijf zich begin dit jaar genoodzaakt zag om een incassobureau in te schakelen. Het lukte niet om een betalingsregeling te treffen, waardoor de schuld bleef stijgen.

Inmiddels werd het binnen Lelystad’67 onrustig. Na een couppoging ontstond er een gevecht om de macht en in mei resulteerde dat in een bestuurswissel. Het nieuwe bestuur is vervolgens in contact getreden met het Sportbedrijf en is wel tot een betalingsregeling gekomen. Het gaat om een schuld van 89.000 euro, die de club vanaf 1 januari gaat aflossen. ,,We hebben er geen einddatum aan gekoppeld”, zegt Martijn Laurense, secretaris van Lelystad’67. ,,Door middel van evenementen en andere methodes willen we nog meer geld inzamelen, dus daarom is er geen einddatum.”

Onderzoek

Het nieuwe bestuur start daarnaast een onderzoek naar de financiële huishouding van de club in de periode van 1 januari 2017 tot en met 1 juni 2019. ,,We willen inzichtelijk maken waar het geld in die periode naartoe is gegaan. Dat weten we op dit moment niet en dat willen we kunnen vertellen. Maar het is niet zo dat we geld kwijt zijn.”