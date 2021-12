Voetbaltrainer uit Lelystad op straat gezet, maar laat het er niet bij zitten: hij stapt naar een advocaat

Van Oostrum rijdt donderdagavond terug van Gorinchem naar Lelystad en moet bij Almere even van de weg. Hij rijdt naar een parkeerplaats bij een tankstation om even tot zichzelf te komen. ,,Even bijkomen van wat er gisteravond allemaal gebeurde”, vertelt de Lelystedeling een dag later. ,,Iedereen vindt het raar, behalve de technische commissie van Unitas. De spelers zijn ook boos. Ik loop al lang mee in de voetbalwereld en heb veel meegemaakt, maar dit komt wel even binnen. Ik heb er echt slecht van geslapen.”

Unitas draait voor het eerst in de clubhistorie mee in de derde divisie zondag en met acht overwinningen uit veertien wedstrijden doet de ploeg het alleraardigst. Het maakt de beslissing om Van Oostrum op non-actief te stellen des te vreemder. Wat zijn dan de argumenten om tot deze beslissing te komen? ,,Er is wel iets gezegd door een lid van de technische commissie, maar daar kan ik beter nog even niets over roepen. Wat dat betreft hou ik me even stil.”