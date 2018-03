Volgende week in elk geval drie Flevolandse gedeputeerden geïnstalleerd

Mogelijkerwijs kan tijdens de Statenvergadering volgende week in een keer het voltallige nieuwe college officieel worden benoemd, maar het is nog even de vraag of dat gaat lukken. Voor de twee nieuwe nog nader te benoemen gedeputeerden van PvdA en ChristenUnie in het provinciaal bestuur moet in zeer korte tijd een aantal zaken worden geregeld, waaronder de verklaring omtrent gedrag (VOG) en de geloofsbrieven. Normaliter duurt een VOG enkele weken. Hoewel in dit geval een spoedprocedure is ingezet, is dat geen garantie dat de gehele administratie is afgerond voor aanvang van de Statenvergadering.