Volop twijfels bij ouders over vaccineren van hun kinderen: ‘Mag mijn kind straks zonder prik niet naar speeltuin en school?’

Cafés en restau­rants in Flevoland openen de deuren als protest tegen coronare­gels: ‘Als grof vuil behandeld’

't Voorhuys in Emmeloord is zaterdagmorgen amper open of de klanten stromen toe en de eerste biertjes worden getapt. Het grand-café is weer even in bedrijf en dat weet het publiek wel te waarderen. Ook elders in Flevoland gaan horecazaken los bij wijze van protest tegen de coronaregels. ,,Het voelt alsof we als grof vuil aan de kant van de weg zijn gezet.’’

15 januari