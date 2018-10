Voor Flevolanders hoeft snel internet niet zo

Een man of vrouw als burgemees­ter, het maakt Dronten niet uit

15:29 Een man of een vrouw, dat maakt ze in Dronten niets uit. Als hij of zij zich maar met het hart verbonden voelt met de gemeente en landelijke contacten tactisch kan inzetten voor de belangen van de polderdorpen. Dat is waar de profielschets voor de nieuwe burgemeester van de gemeente Dronten op neer komt.