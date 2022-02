Vooral in Flevoland stromen verontrustend veel klaslokalen leeg door coronabesmettingen

Kevin en Jimmy gaan ‘beetje kloten’ en slopen parkeerga­ra­ge in Zeewolde: taakstraf­fen

Het regende, het was koud en de 19-jarige Kevin N. en Jimmy D. (ook 19) uit Zeewolde wilden nog even ‘hangen’. Ze besloten dat met nog een vriend te doen in parkeergarage Ravelijn in Zeewolde, in januari vorig jaar. Maar met een paar glazen alcohol achter de kiezen, liep dat niet goed af. Ze sloopten de garage twee avonden op rij. Totale schade: 15.000 euro.

2 februari