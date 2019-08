Voorkeur voor ondernemers in centrum Zeewolde mag uitgesproken worden

VIDEO Hazewind­hond Sofia is al weken op de vlucht in Dronten en niemand kan haar vangen: ‘Niet roepen, da's gevaarlijk!’

9 augustus Tientallen vrijwilligers zoeken dag en nacht in Dronten naar Sofia. Zes weken nadat deze hazewindhond op de vlucht sloeg, is ze nog altijd niet gevonden. Normaal gesproken zoekt Team Held in stilte naar een vermist huisdier, maar in Dronten kan dat niet meer. Omdat mensen de hond benaderen, kunnen gevaarlijke situaties op de weg ontstaan door een vluchtende Sofia, zeker met extra verkeer door de Meerpaaldagen dit weekeinde.