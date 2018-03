Voorlopige einduitslag Zeewolde, veel onduidelijkheid

Het worden twee onrustige dagen voor de politieke partijen in Zeewolde. De consequenties van de verkiezingsuitslag is voor iedereen onduidelijk

Leefbaar Zeewolde is bij de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw de grootste partij van het dorp geworden, met 26,5 procent van de stemmen. Maar wat deze uitslag betekent weet eigenlijk niemand, en daarom durfde geen enkele partij te te juichen.

Winnaar

De grote rekenmeesters moeten aan het werk om te bepalen welke partij een zetel wint of verliest. Procentueel de grootste winnaar in Zeewolde bij deze verkiezingen is D66, met 12,6 procent van de stemmen. Dat is 3,9 procent meer dan vier jaar geleden.

Daarom durfde lijsttrekker Robin Visker (38) wel een grote glimlach te laten zien. Hij rekent op drie zetels en wil dan meedoen in het college van burgemeester en wethouders. ,,Echt blij met deze voorlopige uitslag en ik ben heel benieuwd naar de definitieve uitslag en de consequenties.'' Zelf gaat Visker niet op voor een wethouderszetel omdat hij nieuw is in de Zeewoldese politiek, maar D66 heeft drie uitstekende kandidaten, verzekert hij.

Mogelijk zetel erbij

Ook PvdA/GroenLinks wint en heeft nu 8,9 procent van de stemmen. Maar of dat genoeg is voor twee raadszetels is nog maar de vraag. Bij de vorige verkiezingen verloor de linkse combinatie op zestig stemmen een tweede zetel. De verwachtingen zijn hooggespannen dat het nu wel lukt. Els Lopik (61), nummer twee op de lijst, hoopt dat ze in de gemeenteraad komt. ,,Ik ben half februari verhuisd van Barendrecht naar Zeewolde, dus ik mocht niet eens stemmen in Zeewolde. Dat voelde wrang, zeker nu op de laatste stemmen aankomt. Het zal toch niet gebeuren dat we op 2 stemmen na een zetel missen, de stem van mij en die van mijn man?''

Zetel behouden?

BurgerBelang is de kleinste partij van Zeewolde geworden, met 4,7 procent van de stemmen. Volgens burgemeester Gerrit Jan Gorter is 5,2 procent van de stemmen nodig om in Zeewolde één raadszetel te behalen. Daarmee is lijsttrekker Ruud Visser nog niet verzekerd van een zetel. Ook hij zit de komende dagen met de billen samengeknepen.

Gelijk

VVD, ChristenUnie, CDA en Liberaal Zeewolde lijken tamelijk zeker van hun zaak, ze behouden waarschijnlijk respectievelijk 3, 3, 2 en 1 zetels in de raad, net als de afgelopen vier jaar, ook al verloren ze procentueel een tot anderhalve procent van de stemmen. VVD behaalde 15,5 procent, ChristenUnie 14,4 procent, CDA 11,0 procent en Liberaal Zeewolde 6,5 procent.

Zetel kwijt

Met deze uitslag verliest Leefbaar Zeewolde bijna zeker één van haar zes raadszetels en is de partij , ondanks dat ze opnieuw de grootste partij van het dorp is geworden, tegelijk de grote verliezer.