Voormalig bestuurslid Farmers Defence Force geweigerd bij stikstofoverleg Flevoland

‘Drastische maatregel’

Uitleg

Van Maanen heeft inmiddels afstand gedaan van deze uitspraken en heeft een schriftelijke toelichting gegeven. ,,Er zijn in dit land ca. 55.000 boeren op een totaal van 17 miljoen Nederlanders. Wat betreft stemrecht is het onmogelijk om invloed uit te oefenen naar dat de sector belangrijk is... Natuurlijk aanvaard ik de democratie; zoals gesteld zeg ik dat de democratie nog altijd de minst slechte vorm van bestuur is.”

Ook zegt Van Maanen dat anderen angstig maken niet is wat hij heeft willen zeggen. ,,Waar het om gaat is dat we de mensen die beslissen over de landbouw ervan bewust maken hoe de situatie is... Hoe een Nederlandse boer ‘s avonds om 22.00 op de rand van zijn bed de haren uit zijn hoofd trekt hoe hij de volgende dag weer zal kunnen ‘overleven'. Ik vind dat wij aan de alarmbel mogen rinkelen, om die mensen te laten nadenken over waar ze de landbouw mee opzadelen... Het gaat niet om angstig maken, maar wel om mensen aan het denken te zetten.”