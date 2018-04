Voortvluchtige Dennis H. uit Lelystad aangehouden

Wanneer hij deze week is aangehouden, wil het OM niet aangeven. ,,Het is in Nederland geweest, voor de rest doen wij geen mededelingen over de aanhouding'', aldus Klaas Jan Bos, woordvoerder van het OM.

Dennis H. kreeg 15 maart de celstraf opgelegd voor het doodschieten van zijn minnares Nathalie van Poelgeest.

De veroordeelde uit Lelystad had na de uitspraak in het hoger beroep, bij het Gerechtshof van Leeuwarden, direct de gevangenis in gemoeten. Omdat hij voortvluchtig was - en zijn celstraf leek te willen ontlopen - kon het OM hem direct na de uitspraak niet laten oppakken.

Vrijspraak 2013

Dossier Dennis H. is een complexe zaak geweest. In 2013 werd Dennis H. nog compleet vrijgesproken door de rechtbank voor het doden van Van Poelgeest. Het OM eiste 12 jaar, de rechtbank vond daar te weinig bewijs voor. Het OM ging in hoger beroep.

In dat hoger beroep verklaarde Dennis H. na zes jaar zwijgen dat Nathalie voor zijn ogen zelfmoord pleegde die avond in 2012. De Lelystadse schoot zichzelf dood, aldus H., omdat hij een punt achter hun buitenechtelijke affaire wilde zetten. Die verklaring in combinatie met nieuw onderzoek gaf het hof een andere kijk op de zaak dan de rechtbank. De raadsheren van het hof geloofden weinig van het scenario zelfmoord, en de verklaring werd eerder tégen H. gebruikt. Het maakte hem extra verdacht voor hen.

Cel

Het Openbaar Ministerie eiste in het hoger beroep twee maanden geleden 32 maanden cel tegen Dennis H., voor dood door schuld. Waar het bij de rechtbank nog 12 jaar cel voor doodslag had gevraagd. H. was aanwezig bij de dood en had het pistool in elkaar gezet, aldus het OM, maar het viel niet te bewijzen dat hij geschoten had. Vandaar dood door schuld.

Het hof achtte een celstraf van negen jaar gepast en ging wel uit van doodslag. H. (49) heeft zijn toenmalige minnares, Nathalie van Poelgeest, in 2012 wél doodgeschoten, zo stelde het hof een maand geleden. Het verwees voor het motief onder meer naar een eerdere verklaring van de stiefmoeder van H.. Nathalie zou gedreigd hebben de affaire openbaar te maken bij H. zijn vrouw. Dennis H. vertelde tegen zijn stiefmoeder na dat dreigement in paniek iets 'doms' gedaan te hebben. Bovendien vond het hof steunbewijs in het feit dat H. bewijsmateriaal als zijn kleren en het pistool verduisterde.

Cassatie