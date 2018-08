Voorwaardelijke celstraf voor Meppelaar (34) die Kamper wethouder met de dood bedreigde

Impact

,,Het was nooit als een bedreiging bedoeld. Ik heb het impulsief gestuurd'', zei Van S. over die mail. Maar waarom hij die stuurde, of waarop hij precies reageerde, maakte hij vrijdag in de rechtszaal niet duidelijk. Hij had het bericht onder invloed van alcohol achter zijn computer getikt. Over de mogelijke gevolgen had hij nooit stilgestaan. De rechter vroeg aan hem of hij een kort lontje heeft. Van S. heeft namelijk eerder een boete gekregen voor antisemitisme. Hij zou een bewaker van Ziggo Dome in Amsterdam voor van alles hebben uitgemaakt nadat hij de zaal was uitgezet. Ook dat was een impulsieve daad, zei hij.