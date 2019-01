Voorzitter 50Plus Flevoland stapt óók op. Voorman Geert Dales: ‘Rust is terug’

Yvonne Bierman is per direct opgestapt als voorzitter van 50Plus Flevoland. Vanwege de ‘aanhoudende onrust’ binnen de partij, schrijft ze in een verklaring. ,,Ze is op mijn verzoek weggegaan’’, zegt landelijk voorzitter Geert Dales.

De chaos lijkt compleet binnen de partij. Immers, onlangs stapte fractievoorzitter Wout Jansen ook al op. Dales ziet het anders. ,,Dit zijn goede ontwikkelingen, hoe gek het ook klinkt. De rust is terug bij 50Plus, we kunnen weer vooruit.’’ Bierman, die het in haar verklaring heeft over ‘bestuurlijk gekonkel’, kan niet reageren. Volgens Dales schaarde ze zich achter Jansen en zorgde ze voor een hoop ‘fuss’ in de partij, onrust dus.

Quote We willen geen zetel­rovers Geert Dales, Voorzitter 50Plus

Bierman werd pas in november tot voorzitter benoemd van een vijfkoppig bestuur nadat ze een poosje interim-voorzitter was geweest. ,,Al snel liep het eerste bestuurslid weg’’, zegt Dales. ,,Ook anderen stopten.’’ In december stapte fractievoorzitter Jansen over naar OPA Flevoland, hij vond dat de Flevolandse afdeling te veel last had van de problemen die landelijk bij 50Plus speelden. Dales: ,,Ik heb hem verzocht zijn lidmaatschap op te zeggen, we willen geen zetelrovers’’. Na het vertrek van Jansen keerde Erik Boshuijzen terug bij 50Plus, hij is het enige Statenlid tot de verkiezingen in maart. Boshuizen verliet de partij in 2015 na onenigheid met Jansen.

