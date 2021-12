Vrachtauto van Jur uit Urk gaat in vlammen op, duizenden euro’s stromen binnen: ‘Is toch ongelooflijk?’

Jur Visser (35) reed vis rond op Urk in zijn begrensde ‘25 kilometer’ vrachtauto. Tot die dinsdagavond uitbrandde. Zijn familie organiseerde een crowdfundingsactie en binnen 20 uur was er al 10 duizend euro gedoneerd. „Ik krijg er per uur kippenvel bij.”