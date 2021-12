Vrachtauto van Urker Jur gaat in vlammen op, duizenden euro's stromen binnen: ‘Is toch ongelooflijk?’

Video Corona doet chocolade­fa­briek in Lelystad de das om: ‘Ik word er stapelgek van’

Na 35 jaar gaat Chocoladefabriek Brouwer in Lelystad op slot. Eigenaar Rob Brouwer wordt ‘stapelgek’ van alle onzekerheid die corona met zich meebrengt. Grondstoffen komen niet binnen of worden veel te laat bezorgd en rond de bestellingen van klanten is het een ‘chaos’. ,,Ik kan niks meer plannen, de rek is eruit.’’

13 december