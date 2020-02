Vrachtwagen blokkeert A6 bij Lelystad

‘Music heals’ drijft Flevoland­se band op leeftijd

22 februari Muziek maken zonder gedoe. Dat is het handelsmerk van de Pub-Liners, een tribute band van The Dubliners die zich afficheert als de oudste band van Flevoland. Maar de afgelopen driekwart jaar stond de band nauwelijks op het podium na een ernstig ongeval van zanger Jan Rabs. Zondag gaat het er toch weer van komen, met een optreden in Emmeloord. ,,Voor de echte fans’’, zegt Rabs. ,,Om te laten zien dat we terug zijn.’’