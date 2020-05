Vrachtwagen volledig uitgebrand op A6: problemen pas rond 19:00 uur verholpen

Walibi Holland gaat open: minder bezoekers, veel desinfec­tie­pun­ten en geen lange wachtrij voor attracties

13:52 Gillen in de achtbaan en op en neer bij de draaimolens. Dat gaat eind mei weer gebeuren in Pretpark Walibi Holland. Vrijdagmiddag is de ticketverkoop live gegaan en kan je een dagticket bemachtigen om het pretpark in Biddinghuizen te bezoeken. Het pretpark zegt klaar te zijn om te heropenen op 25 mei, met alle voorzorgsmaatregelen in verband met het coronavirus van dien. Een bijkomend voordeel: geen lange wachtrijen voor de attracties.