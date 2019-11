Vreedzaam protest van boeren, nog wel. ‘Kleine moeite om land stil te leggen’

En wéér voeren de boeren actie. Niet op, maar langs en boven de weg dit keer. ,,Dit is nog vreedzaam, maar we houden de druk erop. Het is een kleine moeite voor ons om het land stil te leggen’’.

Farmers Defence Force (FDF) is de initiatiefnemer van de korte actie die maandagmiddag op zo’n 30 plekken in het land plaatsvindt. Om aandacht te vragen voor het overleg dat dertien boerenorganisaties, verenigd in het Landbouw Collectief, op hetzelfde moment met minister Schouten van Landbouw hebben. ,,We willen de onderhandelingen over de aanpak van de stikstofcrisis steunen en tegelijkertijd een waarschuwing afgeven. Het vuur is zeker niet gedoofd’’, zegt Jeroen van Maanen van FDF.

Boeren demonstreren op de rotonde van de Witte Paal.

De meeste boeren staan langs de snelweg, maar ook langs een enkele provinciale weg komen actievoerders samen. Zo rijden een kleine 50 tractors naar knooppunt De Witte Paal tussen Ommen en Hardenberg. ,,De boeren komen uit de wijde omtrek’’, zegt Everdien Kuiper uit Sibculo, een van de actievoerders. ,,De sfeer is gemoedelijk, maar we beseffen dat het nu of nooit is. Er hangt veel van het overleg af’’.

Een boerenbarbecue langs de A1.

Enkele tientallen tractoren staan langs de A1, verdeeld over de afslagen naar Holten en Bathmen. Het is lunchtijd, op de barbecue liggen hamburgers gaar te worden. Ook langs de N50 vragen boeren aandacht voor hun nijpende situatie en op een viaduct over de A6 bij Bant staan ruim tien tractoren op het fietspad. Goed zichtbaar vanaf de snelweg, vele vrachtwagens toeteren uit sympathie.

Het boerenprotest boven de A6 bij Bant.

,,Ik vrees dat het niet de laatste keer is’’, zegt Henk de Boer uit Ossenzijl, die hier als woordvoerder optreedt. ,,Kijk, dit is nog een vreedzame actie, maar we houden de druk erop. Het is een kleine moeite voor ons om het land stil te leggen. Of dat nu voor een dag, een week of twee weken is’’. Luisteren doen ze toch niet in Den Haag, gaat hij door. Zij bedrijf zit op ruim een kilometer van een Natura2000-gebied. Hij is bang dat de cirkel rond dat gebied steeds groter wordt en dat hij uiteindelijk wel kan inpakken. ,,Het gaat de overheid niet om stikstof, dat is een verzonnen probleem. Als boeren moeten wij wijken voor de natuur, voor bouwen en andere gekkigheid’’.

Quote Met dit stikstofbe­leid worden we voor de zoveelste keer genaaid door de overheid John Kosse, Agrariër uit Rutten

John Kosse uit Rutten doet er nog een schepje bovenop: ,,Met dit stikstofbeleid worden we voor de zoveelste keer genaaid door de overheid. Boeren zijn een makkelijke prooi.‘’ Jan Hanse uit Creil heeft een bloembollenbedrijf en heeft nog weinig last van de maatregelen, zegt hij. ,,Maar dat blijft niet zo. Ik sta hier uit sympathie voor de melkveehouders, zij hebben het écht zwaar. En wat denk je van de bouwsector? Ik denk dat er een nieuwe crisis aankomt. Laat het kabinet maar vallen, het liefst vandaag nog’’.