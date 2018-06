Niet uniek, maar wel heel bijzonder, die geboorte van een eland in Natuurpark Lelystad. Onderdeel van een heus geboortegolfje onder de verschillende dieren aldaar, aldus opzichter Gerwin de Vries ,,Nu is het wachten tot we het kalfje eens zien piesen, dan weten we ook of het een jongen of een meisje is."

Dat de elandkoe drachtig was, vermoedde De Vries al wel. ,,Maar dan is het toch nog spannend of en wanneer het gaat gebeuren. Het kalfje is waarschijnlijk deze week geboren want het loopt al mee met de moeder."

Geboortegolf

De laatste geboorte van een eland in Nederland was twee jaar geleden, ook in het Natuurpark Lelystad. ,,Op zich logisch, want wij zijn de enige plek in het land dat elanden houdt. Ze zijn niet zo makkelijk te houden; hebben een gevarieerd landschap en dieet nodig. Ons elandenbestand komt met deze geboorte op vijf." Met ook deze bijzondere geboorte, kan men in het Natuurpark al haast spreken over een geboortegolf. Inmiddels lopen er al 4 jonge wisenten mee met de kudde, zijn er twee gezonde Pater Davidsherten geboren, lopen er al vele frislingen (biggetjes) rond in het zwijnengebied en ook bij de edelherten zijn de eerste jongen gespot.

Geslacht