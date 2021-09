Vrouw (20) wordt in Lelystad door twee jongens op fiets bedreigd en beroofd

POLL Holocaust-overleven­de Lous (80) maakt indruk op jongeren uit Urk: ‘Een jongen kreeg elke dag een pak slaag van zijn vader’

21 september Lous Steenhuis-Hoepelman (80) ging in gesprek met zeven jonge Urkers die in ‘nazi-kledij’ door het dorp liepen. Woedend was de Joodse vrouw uit Amsterdam, die meerdere concentratiekampen overleefde. Het was een goed gesprek volgens haar, maar excuses zijn niet voldoende. ,,Ik zei zeker te weten dat Westerbork niet in Duitsland ligt. In de oorlog ben ik er geweest.”