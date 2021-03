Vrouw gewond na botsing losgeschoten aanhanger Urk

Inchecken in de bus met je bankpas of creditcard: het kan in Lelystad

10 maart In Lelystad is vandaag een proef begonnen met het in- en uitchecken met bankpas of creditcard voor een busreis. Het nieuwe betaalsysteem is geen vervanging voor de bekende ov-chipkaart, maar zal het reizen volgens busmaatschappij Arriva wel gemakkelijker maken.