Vrouw ‘uit raam geduwd’ bij wooncomplex in Lelystad, verdachte aangehouden: ‘Ze schreeuwde van de pijn’

Een vrouw is vanmiddag gewond geraakt doordat ze van twee hoog uit een raam viel van een wooncomplex in Lelystad. Volgens het slachtoffer werd ze geduwd. De politie heeft een verdachte aangehouden. ,,Ze schreeuwde van de pijn’’, zegt een bewoner van het complex.

Het incident gebeurde even voor 14.00 uur bij wooncomplex ‘Wonen bij Lars’ aan De Valk. Wat er precies is voorgevallen is nog onduidelijk. Een woordvoerder van de politie kan nog weinig details geven, maar weet wel dat de vrouw gewond is en ‘van hoogte’ naar beneden viel.

,,Ik vond haar’’, zegt een oudere bewoner van het complex die buiten staat te roken en niet met naam in de krant wil. ,,Ze greep naar haar rug en schreeuwde van de pijn.’’ Of er opzet in het spel was, kan hij niet zeggen. Dat geldt ook voor een medebewoner die de vrouw zag vallen. ,,Ik zat tv te kijken en zag het vanuit mijn ooghoek gebeuren. Ik zag niet of er iemand anders in de kamer was.’’

Volledig scherm Het complex van waaruit de vrouw viel of werd geduwd. Dat gebeurde vanuit het derde appartement van links op twee hoog, volgens bewoners. © Herre Stegenga

Het veldje naast het complex is maandagmiddag nog afgezet met politielint. De man die de vrouw vond, wijst naar een oranje paaltje in de grond. ,,Daar lag ze’’, zegt hij. De gewonde vrouw is afgevoerd per ambulance, melden bewoners. Er landde ook een traumahelikopter bij het complex, maar die keerde even later onverrichter zake terug.

Doorstroomlocatie

‘Wonen bij Lars’ is speciaal bedoeld voor woningzoekenden die met spoed woonruimte nodig hebben, zoals jongeren, mensen die gescheiden zijn, arbeidsmigranten en statushouders. Het is bedoeld als ‘doorstroomlocatie’, een plek waar ze rustig op zoek kunnen naar een volgende woning.

De politie vraagt getuigen zich te melden.

