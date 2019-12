VVD Flevoland financieel knijp door van fraude verdachte penningmeester

Een voorstel met die strekking wordt volgende week woensdag besproken door Provinciale Staten van Flevoland. Afgelopen juli werd de VVD-Statenfractie ernstig in verlegenheid gebracht door de Drontense ondernemer en penningmeester van de Statenfractie Huib van V. (64). Die bleek zich sinds 2012 volgens de VVD-fractie tienduizenden euro’s van de VVD en de provincie Flevoland te hebben toegeëigend. De zaak was reden voor de provincie om de voorschotbetalingen van fractievergoedingen op te schorten; het zou de VVD belemmeren in in haar functioneren.

Vergoeding

Statenfracties krijg sinds jaar en dag een vergoeding van de provincie om hun volksvertegenwoordigende werk te kunnen doen; de hoogte is afhankelijk van het aantal Statenleden. In Flevoland is de afspraak sinds een aantal jaren dat het niet verbruikte deel van die vergoeding jaarlijks wordt teruggestort op de rekening van de provincie.

Dat bleek deze zomer bij de VVD al een paar jaar niet meer te zijn gebeurd, zo ontdekte de pas aangetreden opvolger van Van V. Nader onderzoek van de fractieleden zelf bracht aan het licht dat de penningmeester uit Swifterbant tussen 2012 en 2017 grote geldbedragen aan zichzelf overmaakte. Dat wist hij jarenlang verborgen te houden door het ene gat te vullen met het andere. De VVD deed daar aangifte van, royeerde Van V. en de politie stelde een onderzoek in naar de kwestie.

Geld over de brug

Het college van Gedeputeerde Staten stelt nu voor om de vergoeding voor de VVD vanaf 2020 jaarlijks naar 15.000 euro bij te stellen (een gemiddelde van de fractiekosten gedurende enkele jaren) maar daarvan 5000 euro bij wijze van terugbetalingsregeling in te houden. De VVD heeft een vordering ingediend bij de voormalig penningmeester; als Van V. met geld over de brug komt moet dat direct worden doorgesluisd richting provincie.

Quote We proberen de fractie zo goed mogelijk draaiende te houden Mirjam Smeels-Zechner, VVD Flevoland

,,Wij nemen onze verantwoordelijkheid en hebben een betalingsregeling afgesproken’’, zegt VVD-fractievoorzitter Mirjam Smeels-Zechner. De fractieleden draaien zelf op voor het tekort, legt ze uit. ,,We kunnen niet op andere mogelijkheden aan geld komen. Wat we doen als fractie, betalen we uit eigen zak. De kosten voor onze jaarlijkse fractiedag delen we bijvoorbeeld door het aantal aanwezigen.’’ Ook heeft de VVD tijdelijk geen (betaalde) fractieondersteuning, aldus Smeels-Zechner. ,,Dat doen we nu zelf. We proberen de fractie zo goed mogelijk draaiende te houden’’. Hoe groot acht ze de kans dat Van V. het verduisterde bedrag terugbetaalt? ,,Daar kan ik niks over zeggen, daar gaat het Openbaar Ministerie over’’.

Vermogende tante

Van V. is in 2018 ook al eens veroordeeld tot een werkstraf voor verduistering; hij drukte toen als bewindvoerder in een nalatenschap van een vermogende tante, 118.000 euro achterover uit de erfenis. In die tijd was hij nog Statenlid en penningmeester van de fractie; die functies moest hij toen opgeven. Omdat de VVD-fractie echter geen vervangende penningmeester kon vinden mocht Van V. het beheer van de partijkas nog een tijdje blijven doen.