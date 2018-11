Waar komt die forse banengroei in Flevoland vandaan?

Het aantal banen groeit fors in Flevoland. Afgelopen jaar kwamen er ruim 6000 bij, de grootste stijging sinds 2008. ,,Als het goed gaat met de Nederlandse economie dan gaat het in Flevoland beter. Zit het tegen dan gaat het in Flevoland slechter.’’