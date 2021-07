Waarom raadsleden in Lelystad bitterballen en vlammetjes krijgen bij verhitte debatten: ‘Beter voor sfeer’

Celstraf voor winkelmede­werk­ster Batavia­stad die grote partijen kleding uit magazijn meenam

12 juli Een voormalig winkelmedewerkster in outletcentrum Bataviastad in Lelystad is veroordeeld tot negen maanden cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De rechtbank in Lelystad vindt bewezen dat de 55-jarige Lucia B. in 2019 grote partijen kleding heeft gestolen in twee zaken waar ze dat jaar in dienst is geweest.