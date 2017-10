Waarom weggooien als het nog eetbaar is?

Vijf workshops

De workshops hebben allen een eigen thema. De eerste workshop heeft als thema slim kopen, koken en bewaren. In deze workshop wordt van alles uitgelegd over slim inkopen doen, slim koken en worden tips gegeven over hoe je het beste eten dat over is kunt bewaren. ,,Afvalstroom naar beneden op een leuke manier." Workshop twee gaat over seizoensgericht eten. De derde workshop over duurzaamheid. Om ook op deze manier het percentage van etensresten in het afval omlaag te krijgen. Workshop 4 staat in het thema van eet je koelkast leeg. Na de feestdagen staat de koelkast vaak nog vol met eten. Weggooien is een veel gekozen optie maar dat is zonde. Hier valt nog zoveel mee te doen. De laatste workshop gaat over kant-en-klaar eten. Kant-en-klaar is de laatste tijd steeds populairder geworden omdat het gemakkelijk is.