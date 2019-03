Waarom zijn er zoveel tienermoeders in Flevoland?

Het aantal tienermoeders blijft maar dalen in Nederland. Tegelijkertijd is Flevoland nog steeds de provincie met verhoudingsgewijs de meeste jonge moeders. Hoe kan dat?

Hoeveel tienermoeders zijn er in Nederland?

Het CBS heeft deze week de cijfers over 2018 bekendgemaakt. Die laten zien dat op 1 januari 2018 bijna tweeduizend meiden van 15 tot en met 19 jaar een kind hadden. Het laagste aantal ooit. Rond de eeuwwisseling waren er nog bijna vierduizend jonge moeders. Bovendien telt Nederland relatief het kleinste aantal tienermoeders van alle EU-landen.

Hoe komt dat?

Volgens een woordvoerster van het FIOM, een organisatie die zich bezighoudt met tienerzwangerschappen, is er steeds meer aandacht voor preventie. ,,Zo is er meer en meer voorlichting op scholen. Verder wordt anticonceptie tegenwoordig vergoed tot je 21ste, het is daarmee een stuk toegankelijker geworden. Ook blijkt uit onderzoek dat jongeren steeds later seksueel actief zijn.”

Flevoland springt eruit?

Ja, in deze provincie komen verhoudingsgewijs de meeste tienermoeders voor. Al jarenlang trouwens. Van de 1000 poldermeiden zijn er 5,9 al moeder, in 2017 waren dat er nog 6,8 trouwens. Op regionaal niveau zijn overigens grote verschillen te zien, concludeert het CBS. Zo bevonden zich vorig jaar in Utrecht slechts 2,8 moeders onder elke 1000 meisjes.

Waarom spant Flevoland de kroon?