Walibi maakt horror volgens de RIVM-regels mogelijk

Nageler (25) aanjager van Nederland Bedankt: ‘We zetten coronahel­den in het zonnetje en leggen ze in de watten’

2 augustus Julien Paul Jukema (25) zou dit jaar eigenlijk zijn scriptie afronden, maar die staat nu in de wacht. Omdat iets anders al zijn aandacht opeist: Nederland Bedankt, een project dat volgens de student, geboren in Nagele, even veel belangrijker is dan zijn universitaire studie.