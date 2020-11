Walk thru Emmeloord: in tijden van nood zoekt horeca elkaar op

Werkstraf voor Lelystadse overvaller met spijt én therapie

4 november Een 20-jarige Lelystedeling is dinsdag bij het Gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot een gevangenisstraf van een klein jaar en een werkstraf van 120 uur voor een overval op een tabakswinkel in Bennekom. Hij hoeft de gevangenis niet meer in, want hij zat al 9 maanden in voorarrest. De man betuigde nogmaals spijt tegenover het slachtoffer.