Warm gevoel voor sledehonden in Kuinderbos

Video Op Lelystad Airport is doemdenken geen optie

13 oktober De 22 meter hoge verkeerstoren, die de ambitie van de luchthaven symboliseert, staat er al op het terrein van Lelystad Airport. Stukadoors zijn bezig in de gloednieuwe terminal. Hanne Buis, die sinds anderhalf jaar directeur is van het vliegveld, neemt de uitbreiding voortvarend ter hand. Ook al bestaat de kans dat Lelystad Airport helemaal niet open gaat. ,,Onze taartpunt is op tijd gebakken.”