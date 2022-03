Wat betekent de time-out van Meta in Zeewolde?

VIDEO Echtpaar vangt zes Oekraïners op in rijtjes­huis in Emmeloord: ‘Als we privacy willen, gaan we in bed liggen’

Ze hebben een kind van 2 jaar, een meisje. Hij is herstellende van een burn-out, zij is druk met haar opleiding. Joshua Smits en zijn vrouw Sierra wonen in een rijtjeswoning in Emmeloord. Sinds drie weken puilt de woning uit, want ze hebben zes Oekraïense vluchtelingen in huis. Wat voor wissel trekt dat op het gezin?

25 maart