Wat merkt de patiënt van de onrust bij de IJselmeerziekenhuizen?

Urker vissers halen bij toeval twee meter lange tonijn uit de Noordzee

16:48 Voor het eerst in veertig jaar wordt er een blauwvintonijn geveild op Urk. Urker vissers vingen dit weekend de 65 kilo wegende vis in de Noordzee. Een Belgische delicatessenzaak heeft de tonijn gekocht voor maar 11,56 euro per kilo.