Wat stemt Flevoland? Volg hier LIVE de uitslagen in jouw provincie

Rust en topdrukte op steenworp afstand van elkaar: 'We moeten stembiljet­ten overheve­len'

18:44 Lelystad was tijdens de vorige Provinciale Statenverkiezingen de gemeente met het laagste opkomstpercentage in het verspreidingsgebied van de Stentor. En het stembureau in basisschool De Sluis had dan weer het laagste percentage van Lelystad tijdens de laatste verkiezingen. Hoe hangt de vlag er nu bij? We namen een kijkje en waren getuige van flinke concurrentie. ,,De biljetten worden gewoon overgeheveld.’’