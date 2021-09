Wat te doen aan de bodemdaling in Flevoland? ‘Een pompje plaatsen is niet genoeg’

Rapport aan staatsse­cre­ta­ris: landbouw­gron­den Flevoland komen in gedrang door vele veranderin­gen

6 maart De landbouwgronden van Flevoland zijn van groot belang voor de nationale voedselvoorziening, maar er zijn zorgen over de toekomst. Het intensieve gebruik put de bodem uit en allerlei ontwikkelen slokken landbouwgronden op. Staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken) neemt vandaag een rapport over de toekomst van Flevoland in ontvangst.