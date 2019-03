Wat wil Forum voor Democratie met Flevoland? Dat vragen de andere partijen zich af

Alle partijen kunnen zich vinden in de keuze van Forum voor Democratie voor Annemarie van Gaal als informateur. Maar ze willen graag weten wat de plannen van ‘Forum’ met Flevoland zijn als ze met Van Gaal rond de tafel gaan. Immers, het programma op de website van deze partij, de enige houvast, is summier. Harold Hofstra (ChristenUnie) sprak donderdagavond, in een vergadering van alle lijsttrekkers, van een 'worsteling’.

Poppetjes

Het leidde tot een aangepaste opdracht aan de informateur: het moet niet alleen over de ‘poppetjes’ gaan, maar ook over de inhoud. De partijen gaan voor een coalitie met een ‘gedeelde visie en ambitie voor de toekomst van Flevoland’.

In deze eerste vergadering van de provinciale politiek met Forum voor Democratie erbij ontstond tevens een ‘wedstrijdje verplassen’. Oftewel, wie durft het meest transparant te zijn? Jan de Reus (VVD) vroeg aan Gert-Jan Ransijn van Forum voor Democratie of de gesprekken met Van Gaal openbaar worden. ,,Ik hoor de roep om transparantie (bij FvD, red.) en daar ga ik op in’’.

Quote De huidige coalitie heeft niet uitgeblon­ken in openheid Chris Jansen , PVV Flevoland

Andere partijen sloten zich daarbij aan, maar Ransijn aarzelde. ,,Het hoeft geen real life-soap te worden’’, zei hij. Hij vraagt zich af of iedereen zich op z’n gemak voelt als er publiek en pers bij is. Chris Jansen (PVV) verbaasde zich over de voorzet van De Reus. ,,De huidige coalitie (waartoe VVD behoort) heeft niet uitgeblonken in openheid.’’ Hofstra sprak van een ‘wedstrijdje verplassen’ om transparantie. Uiteindelijk werd besloten om de gesprekken achter gesloten deuren te voeren, maar de verslagen achteraf openbaar te maken.

Verwarrend