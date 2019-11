Water begint weer te stromen in Lelystad na leidingbreuk met grote gevolgen

UPDATE IV EN VIDEOEr begint weer water te stromen door de leidingen in Lelystad, nadat een groot deel van de stad vanochtend werd lamgelegd door een breuk in een hoofdleiding. De gevolgen daarvan waren groot: grote aantallen mensen meldden zonder water te zitten. Scholen gingen later open en Stadswarmte Lelystad werd platgelegd. Supermarkten zagen een run op drinkwater.

Waterbedrijf Vitens vond de oorzaak van de problemen aan de Zuiderplasdreef, die voor een groot deel blank stond. Doordat daar een transportleiding brak, was er grote overlast in Lelystad. Maar ook in Swifterbant was de waterdruk daardoor laag, meldde Dorpsbelangen Swifterbant.

35.000 huishoudens

De melding kwam om 06.45 uur binnen. Vitens noemde op Waterstoring.nl 10.45 uur als mogelijke eindtijd van de problemen. Dat geeft echter allerminst garanties. Monteurs proberen op dit moment de problemen te verhelpen. Vitens geeft inmiddels ter plekke aan dat het nog uren langer zal duren voordat Lelystad weer water heeft. Door de gebroken transportleiding (hoofdleiding) zijn in totaal 35.000 huishoudens getroffen in Lelystad en Swifterbant. Zodra de leiding is gerepareerd, zal watertransport in fases worden hersteld. Bewoners zullen daarbij aanvankelijk nog lage waterdruk ervaren en soms eerst bruin water uit de kraan zien komen. Dat is dan slechts korte tijd het geval.

Volledig scherm De plek des onheils in Lelystad. © Herre Stegenga

,,Er komt gelukkig nog wel een beetje uit de kraan’’, meldde iemand via Twitter, ,,maar de douche heb ik vanochtend maar overgeslagen’’.

Volledig scherm Bij de Jumbo aan de Voorstraat in Lelystad zijn de schappen met het drinkwater leeg. © Herre Stegenga

Water uitverkocht

Er ontstond een run op water bij de plaatselijke supermarkten. Bij Plus Postma leidde dat al snel tot lege schappen. ‘Alle water is uitverkocht!’, kregen klanten te lezen. Vanmiddag is er weer nieuwe voorraad.

Bij de Jumbo aan de Voorstraat was dat al niet anders. Toen om 08.00 uur de deuren opengingen, stonden de klanten te wachten op water. ,,Chaos’’, aldus bedrijfsleider Jan van der Velde. Ook bij Jumbo is er vanmiddag weer nieuwe aanvoer, maar niet voldoende om de schappen volledig te vullen.

Later naar school

‘Door de leidingbreuk mogen kinderen om 11.00 uur naar school’, meldde iemand via Twitter. ‘Prettig voor de kinderen die structureel te laat worden gebracht door hun ouders. Zo heeft elk nadeel een voordeel.’ Onder meer basisschool De Tjalk riep kinderen op om later te komen. De Horizon is een ander voorbeeld van scholen die besloten om twee uur later open te gaan. Inmiddels komt er bij die school weer water uit de kraan.

Volledig scherm Vitens is ter plekke bij de waterproblemen in Lelystad. © Jeffrey Korte/GinoPress

Niet alleen basisscholen namen zulke maatregelen, maar ook middelbare scholen. Zo kregen leerlingen van Arcus de eerste twee uur vrij.

Bibliotheek Lelystad meldde via Facebook voorlopig dicht te blijven. Omdat er weer stromend water is, is de bibliotheek alsnog open gegaan.

Volledig scherm Een groot deel van Lelystad zit zonder water. De Zuigerplasdreef is ondergestroomd met water. De brandweer is aanwezig om te kijken naar een oplossing. © AS Media

Storing Stadswarmte Lelystad

Vattenfall Nederland meldde dat er door de waterleidingbreuk ook een storing is bij Stadswarmte Lelystad. Dat probleem kan wel tot 12.00 uur duren, aldus Vattenfall. Vier regelkamers zijn door de problemen ‘afgeschakeld’, meldt het energiebedrijf aan de Stentor. Technici zijn inmiddels aanwezig om de problemen te verhelpen. De situatie heeft hoge prioriteit omdat een woonwijk met 4800 aansluitingen via Stadswarmte wordt verwarmd. Van 2500 woningen is bekend dat daar op dit moment geen warm water uit de kraan komt, meldt een woordvoerster. Voor zover bekend krijgen alle huizen nog wel warmte.

Water halen voor wc

Geen water uit de kraan, betekent ook geen water om de wc door te spoelen of koffie te zetten. Opa Cor Bontekoe was niet voor een gat te vangen. Samen met kleindochter Priscilla Moes liep hij richting met ‘epicentrum’ van de wateroverlast, waar een sloot overvol water zat. Door een emmer te vullen had hij genoeg noodvoorraad voor zijn toilet. ,,Ik ben wel iets gewend’’, haalde hij de schouders op over de tijdelijke overlast. ,,Vroeger op de camping deden we dat ook zo.’’

Volledig scherm Opa Cor Bontekoe en kleindochter Priscilla Moes halen water in de overvolle sloot om de wc door te spoelen. © Herre Stegenga

Ziekenhuis