Water in Emmeloordse kruipruimte, Urk tijdje zonder drinkwater

Zondagmorgen rond acht uur knapte een waterleiding onder het voetpad van de Kometenhof en Urkerweg in Emmeloord. Duizenden liters water stroomde over de stoep en het fietspad en liep ook de achtertuin van een woning in.

Dammetje

Oplossing

Volgens Vitens gaat het om een breuk in een transportleiding van 400 millimeter. Deze leiding vervoert water over langere afstanden. In dit geval ging het om een buis naar Urk die niet direct aangesloten is op woningen. Daardoor kwamen in Emmeloord huishoudens niet in de problemen. Op Urk kwam er even weinig tot geen water uit de kraan. Inmiddels is er een oplossing gevonden waarmee de watertoevoer is hersteld. Maar het herstelwerk kan nog wel de hele middag duren.