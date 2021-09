Waterloopbos en kunstwerk Deltawerk// ontvangen Europese ‘Tuinaward’

Amper (positieve) testen én vaccina­ties, GGD trekt zich terug: is Urk echt coronavrij?

10 september Met de laagste vaccinactiegraad van het land en ondertussen amper positieve coronatesten blijft Urk experts verbazen. De GGD heeft besloten om test- en vaccinatielocaties in het vissersdorp te sluiten. Is Urk echt coronavrij of schuilt er meer achter deze cijfers? ,,Op Urk is de infectie redelijk uitgebreid rondgegaan en dan is het niet onwaarschijnlijk dat er iets van groepsimmuniteit mee gaat spelen”, stelt viroloog Ab Osterhaus.