Waterschap Zuiderzeeland verstuurt 20.000 folders met onjuiste informatie

Volgens de folder, die was bijgesloten bij de belastingaanslag voor 2018, heeft het waterschap vorig jaar 57,38 euro per hectare natuurterrein aan watersysteemheffing in rekening gebracht en daalde dit tarief in 2018 spectaculair tot 8,06 euro. Bijna vijftig euro per hectare minder.

Tikfout

Die uitleg blijkt eenvoudiger dan gedacht. Het is een tikfout. Vorig jaar was het juiste tarief 7,38 per hectare natuurterrein. Er stond een 5 te veel in de belastingfolder. ,,Dat ene cijfer hebben we over het hoofd gezien", erkent woordvoerster Theresa Kombrink van het waterschap. ,,De verwarring vinden we heel vervelend."