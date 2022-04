Waterschap Zuiderzeeland vindt dertig volle blauwe vaten op illegaal aangemeerd schip in Lelystad

Succesvol­le milieuclub wil komst omstreden datacen­trum Zeewolde via rechter stoppen: ‘Kabinet vast blij met ons’

Het datacentrum van Facebook in Zeewolde heeft er een geduchte tegenstander bij. Mobilisation for the Environment wil de bouw via de rechter tegenhouden. In het recente verleden boekte de milieuclub vaak succes in de rechtbank. ,,Normaal ziet de overheid ons als lastige horzels, nu is het kabinet vast blij met ons.”

16:21